Présidentielle américaine : Joe Biden officiellement investi par les démocrates.

Joe Biden, 77 ans, a été officiellement investi le 18 août par les démocrates pour la présidentielle américaine du 3 novembre prochain où il affrontera l’actuel locataire de la maison blanche, Donald Trump, ont rapporté plusieurs médias internationaux.



La majorité des délégués démocrates ont choisi l'ancien vice-président dans une vote sans surprise pour défier le milliardaire républicain. Le choix s’est opéré au 2ème jour sur les 4 de la convention du parti organisée à Milwaukee dans le nord des États-Unis.



"Merci du fond du coeur", a réagi dans un message vidéo le candidat des démocrates, Joe Biden, a indiqué l’AFP.



Cependant, le démocrate doit approuver sa nomination ce 20 août, lors du discours de clôture de la convention.



Deux anciens présidents, Jimmy Carter, 95 ans, et Bill Clinton, 73 ans, ont été les vedettes de la deuxième soirée. Tous deux ont accusé le locataire de la Maison Blanche d'avoir installé le chaos alors que le pays est plongé dans une grave crise économique et sanitaire.



Étant probablement les plus à même d'aider Joe Biden à occuper la Maison Blanche, l'ancien président Barack Obama et la sénatrice Kamala Harris vont s'exprimer ce 19 août dans le cadre de la convention nationale démocrate.



Cette double prise de parole promet d'être un temps fort de la grand-messe démocrate, organisée totalement en ligne dans un centre de conférences de Milwaukee.