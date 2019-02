Présidentielle / Visite de proximité à Pikine 1 : les populations de cette partie du Faubourg de Sor promettent la victoire au Pr Mary Teuw Niane

Dans le cadre de ces activités électorales, le Professeur Mary Teuw Niane, s'est rendu à Pikine 1, pour des visites de proximité. De Pikine 3 poteaux à Bas-Sénégal, à Pikine 700 en passant par Pikine Angle Tall, Peyrissac, les populations de cette partie du Faubourg de Sor ont exposé, au Coordinateur du comité électoral départemental, les problèmes auxquels ils sont confrontés, non sans l'avoir remercié pour les différents soutiens qu'il leur a consentis, à travers les différents responsables de la zone.



Au cours de cette visite à pas de charge, les associations de femmes, de jeunes, les mosquées, ont bénéficié d'un appui financier du Ministre, appui pouvant leur permettre de mener à bien leurs activités. Partout où il s’est rendu avec sa délégation, les populations lui ont soumis un chapelet de doléances pour sortir leur localité de la pauvreté.



Dans ses réponses aux différentes préoccupations des populations, le Professeur Mary Teuw Niane a d'abord tenu à les rassurer, avant de leur présenter le bilan reluisant du candidat de la Grande Majorité Présidentielle. Les populations ont d'ailleurs confirmé leur soutien indéfectible au Président Macky Sall, derrière le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elles ont promis une large victoire de la Grande Majorité Présidentielle au soir du 24 Février 2019, à plus de 80%. Des assurances bien appréciées par le Professeur Mary Teuw Niane et les différents responsables de la zone...