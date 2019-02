Présidentielle-Soutien : Malick Noël Seck rejoint Macky Sall

C’est Tanor Dieng qui doit rire jaune! Malick Noël Seck premier contestataire du Secrétaire Général du PS et qui avait été exclu de ce parti vient de rejoindre Macky Sall. Au même titre que Aïssata Tall Sall, il s’insurgeait contre le maintien de Ousmane Tanor Dieng à la tête du parti des verts. La décision est intervenue lors du Bureau politique du Front National de Salut Public / MOMSAREW. À l’issue d’une large concertation, le Bureau politique a décidé, à l’unanimité, de soutenir la candidature du Président Macky Sall à l‘élection présidentielle du 24 février 2019 et s’engage à participer activement à sa brillante victoire dès le premier tour.

Selon le Front National de Salut Public / MOMSAREW, le candidat Macky Sall a le meilleur profil pour mettre en œuvre les stratégies et actions nécessaires à son décollage économique...