Présidentielle- Résultats: Cheikh Ahmed Tidiane BA et le Copil saluent la belle victoire du Président Macky SALL

L’élection Présidentielle du dimanche 24 févier 2019 a été une grande opportunité pour confirmer la démocratie au Sénégal mais conforter aussi la maturité des Sénégalais. La réélection du Président Macky SALL dès le premier tour de la Présidentielle avec 58, 27 %, suscite aujourd’hui un grand espoir pour le peuple sénégalais. Un choix qui est conforme au bilan éloquent de son premier mandat.

A cet égard, le Président de la CATB, Cheikh Ahmed Tidiane BA et le Comité de Pilotage de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) adressent leurs chaleureuses félicitations à Monsieur Macky SALL à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême et lui souhaitent pleins succès dans l’accomplissement de la difficile mais exaltante mission que le peuple sénégalais vient encore de lui confier.

En outre, Cheikh Ahmed Tidiane BA et les membres de la CATB, adressent leurs compliments et expriment leurs vifs remerciements aux populations de la Médina qui sont sorties pour voter massivement, manifester leur engagement et leur fidélité au Président Monsieur Macky SALL, qui va continuer à mettre à profit ce nouveau mandat pour engager des actions fortes et jeter les bases d’un développement économique et social durable pour un Sénégal émergent.

Enfin Cheikh Ahmed Tidiane BA et les membres du Copil de la CATB remercient le peuple sénégalais et singulièrement la classe politique et les pouvoirs publics pour la tenue de l’élection présidentielle 2019 dans le délai constitutionnel.

Le Comité de Pilotage

de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno