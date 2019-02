Présidentielle /MBAO : Abdou Karim Sall dresse un bilan positif de cette première partie de campagne

Pendant dix (10) jours de campagne et conformément aux directives du chef de la coalition BBY, M. Macky Sall, le responsable politique de l’APR de Mbao, département de Pikine, M. Abdou Karim Sall a sillonné les coins et recoins de sa vaste commune de Mbao et dans le département. Il dresse ici un bilan extrêmement positif et se dit plus que jamais confiant de la victoire de son candidat dès le 1er tour au soir du 24 Février.