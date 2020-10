Présidentielle Guinée Conakry : La Ceni livre les premières tendances.

Il y a 5.410.089 électeurs inscrits dont 5.319.146 à l'intérieur en Guinée et 90.443 dans les ambassades et consulats retenus pour le vote du 18 octobre 2020. Le nombre de bureaux de vote à l'intérieur du pays est de 14.938 est de 195 dans les ambassades et consulats.







« La commission électorale indépendante par ma voix procède à l'instant à la proclamation des résultats partiels du premier tour de l'élection présidentielle des quatre circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérieur du pays » souligne Kabinet Cissé.







Matoto







Alpha Condé : 104.450 soit 49.13%



Cellou Dalein Diallo : 85.658 soit 40.29%







Matam







Alpha Condé : 26. 581soit 51.39%



Cellou Dalein Diallo : 18.800 soit 37.77%







Kaloum







Alpha Condé : 12.412 soit 51. 87%



Cellou Dalein Diallo : 8.656 soit 36.17%







Boffa







Alpha Condé : 23.983 soit 56.69%



Cellou Dalein Diallo : 12.754 soit 29.43