Présidentielle Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo annonce sa victoire dès le premier tour.

Le leader de l'Ufdg a tenu une conférence de presse ce lundi en début d’après-midi au siège du parti au lendemain du scrutin présidentiel.



Devant ses nombreux militants, Cellou Dalein Diallo, pour sa première déclaration, a annoncé sa victoire dès le premier tour de la présidentielle Guinéenne. « Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection présidentielle dès le premier tour. Et ceci, malgré les anomalies du scrutin du 18 octobre 2020 » déclare le challenger du président sortant, Alpha Condé.



Il s'en est suivi une joie immense des militants. « J'invite tous les compatriotes épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobiliser pour défendre cette victoire de la démocratie » a t-il lancé à ses militants.