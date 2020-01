Présidentielle Bissau-guinéenne : NURU BINAKO félicite Umaro Cissoco Embalo et invite DSP au respect du verdict des urnes...

La famille de Chérif Abdallah ibn Cheikh Omar et Cheikh Ataboul Cheikh Mahfouz, guide spirituel des dahiras NURU BINAKO de la Guinée-Bissau, salue l’issue du scrutin démocratique en Guinée Bissau soldée par la victoire d’Umaro Cissoco Embalo. Face à la presse, le directeur général de NURU BINAKO, Mahfouz Fall a adressé ses vives salutations au nouveau président élu et appelé Domingos Simaos Pereira, candidat malheureux, à respecter le verdit des urnes et à œuvrer pour l’unité et la concorde de la Guinée-Bissau. Mahfouz a par ailleurs réitéré les prières de la famille Chérifienne à l’endroit du nouveau président élu pour que Dieu l’assiste dans sa nouvelle et délicate mission.