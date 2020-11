Présidentielle Américaine / La Pennsylvanie : L'État de la victoire?

Donald Trump est légèrement en tête dans cet État de la Pennsylvanie même si la commission chargée des dépouillements n'a pas encore terminé son travail de décompte.



"Nous travaillons sur les bulletins que nous avons en notre possession et nous devons nous assurer qu'ils soient comptés jusqu'au bout... Nous continuerons à vous donner des informations dès qu'elles seront totalement disponibles", fera savoir la commission chargée du décompte dans cet État clé, stratégique.



10.000 bulletins sont comptés par heure. Dans cet État avec 20 grands électeurs, la compétition entre les deux candidats reste très serrée.



Pour l'heure, l'un des facteurs qui risquent de retarder la proclamation des résultats pourrait être cette participation forte avec ces 2.500.000 électeurs qui ont choisi de voter par anticipation et par voie postale. Il y'a plusieurs facteurs qui peuvent donc favoriser des lenteurs dans le dépouillement.



Au vu donc du nombre important d'électeurs, la Pennsylvanie est bien partie pour être l'État qui pourrait départager Trump et Biden.