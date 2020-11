Présidentielle Américaine : Joe Biden proche de la victoire.

L'Amérique retient toujours son souffle, attendant avec impatience les résultats entre le républicain Donald Trump et son rival Joe Biden. Ce dernier, après le Wisconsin est aussi dans une bonne position dans le Michigan où il emporte le plus de voix causant ainsi un nouveau revers de Trump. Toutefois, certains États comme le Nevada ou la Pennsylvanie n'ont pas encore livré leurs résultats.



Le candidat démocrate, confiant, a pris la parole pour appeler à l'unité sans pour autant revendiquer la victoire, même s'il reste convaincu qu'elle est toute proche. "Il est clair que nous allons gagner. Nous restons unis et attendons de savourer notre victoire". Il semble alors bénéficier d'une légère avance avec cette sérénité qu'il dégage contrairement à Donald Trump qui reste toujours agité.



Joe Biden malgré tout campe sur sa position et attend que le processus se déroule jusqu'à son terme.