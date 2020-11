Présidentielle Américaine : Joe Biden en tête mais les résultats sont serrés.

Les Américains ont déjà voté pour départager les deux candidats entre le Républicain sortant, le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden.



Depuis quelques heures, le dépouillement est en cours et les deux candidats sont au coude à coude. Même si les résultats de plusieurs États sont tombés, ils sont serrés dans de grands États comme la Floride, l'Ohio, le Texas, La Virginie, l'Illinois, New York... Cependant, le président sortant, Donald Trump, a fait un point de presse pour se déclarer vainqueur.



Le président Donald Trump, a remporté les États du Kentucky, de la Virginie-Occidentale, de la Caroline du Sud, de l'Oklahoma, du Tennessee, de l'Alabama, du Mississippi, de l'Arkansas, de l'Indiana, du Nebraska, de la Louisiane, du Wyoming, du Dakota du Sud, du Dakota du Nord, du Kansas, du Missouri, de l'Idaho, de l'Utah, de l'Ohio, de l'Iowa, du Montana, de la Floride et du Texas.



Le démocrate Joe Biden, s'est imposé pour sa part dans le Vermont, la Virginie, le Connecticut, le Delaware, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, les États de Rhode Island et de New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington, Hawaï, le Minnesota, la capitale américaine (District of Columbia), l'Arizona et le Maine.