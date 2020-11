Présidentielle Américaine : Il reste les six grands electeurs du Nevada pour départager Biden et Trump.

Les résultats des votes de la présidentielle Américaine continuent de tomber et deviennent de plus en plus favorables au démocrate Joe Biden qui vient de remporter le Wisconsin et le Michigan. Ils deviennent ainsi les deuxième et troisième États repris à Donald Trump avec l'Arizona.



Ainsi, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. Il reste le Nevada qui a six grands electeurs. S'il l'emporte, il atteindrait le nombre de 270 pour être élu président des États-Unis.



Les prochains résultats parmi les États clés sont entre autres et hormis le Nevada, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie.



Par contre, le président sortant, le Républicain Donald Trump, lui, a eu la confiance de 214 grands électeurs.



Le président sortant, Donald Trump a semé le trouble en déclarant avoir remporté l’élection présidentielle et a annoncé "une fraude" dans le comptage des voix, avant d'inviter à l'annulation des votes par procuration. Sur ces points, il a menacé de saisir la Cour suprême.