Présidentielle Américaine 2020 : Donald Trump se déclare vainqueur et menace de saisir la Cour suprême.

Les résultats définitifs ne sont pas encore donnés surtout dans certaines contrées comme la Pennsylvanie, le Michigan ou encore le Wisconsin, mais le républicain s'est déjà autoproclamé vainqueur : "Nous allons saisir la Cour suprême Américaine. Il faut que tous les votes s'arrêtent", a soutenu le président des États-Unis. Un discours qui est conçu, comme pouvant conduire à de possibles mouvements d'humeur des Américains.



Actuellement, le démocrate Joe Biden en est à 238 grands électeurs et son rival Donald Trump à 213.

Les bureaux de vote ont fermé aux États-Unis et l'heure est désormais au décompte des voix. Les Américains attendent dorénavant les résultats du scrutin qui s'annoncent très indécis dans les États-clés, pour connaître l'identité de leur prochain président. Le démocrate Joe Biden se dit optimiste et appelle à la patience, tandis que le discours de Trump est tout autre.



À rappeler que les États sur lesquels on doit se focaliser restent la Pennsylvanie, la Caroline du Nord ou encore l'Arizona (où les démocrates cette fois-ci sont majoritaires).