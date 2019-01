Présidentielle : ADHA alerte sur les dérives pré-électorales !

Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA), dans une note qui nous est parvenue, a dénoncé les récentes sorties des politiques du pouvoir comme de l'opposition qui appellent les jeunes à la résistance (après le verdict de la Cour suprême sur le cas Khalifa Sall, le parrainage, etc.) et a ainsi appelé au respect des institutions. ADHA d’exhorter tous les citoyens, sans exception, à faire preuve de retenue, et les médias de s’abstenir de diffuser certains propos et informations tendant à attiser le climat social. Selon l’organisation, seul un recul permet de prendre conscience du grave danger que pourrait susciter certains propos relayés par les réseaux sociaux qui ne font qu’exacerber la crise politico-sociale à 50 jours des élections présidentielles. Ces faits, ajoute le texte, peuvent mener vers le chaos. Le syndrome de la guerre civile ivoirienne et la crise politique togolaise sont assez illustratifs, selon ADHA. Ainsi, pour l’organisation, les autorités compétentes doivent jouer pleinement et en toute sérénité leur rôle, pour une bonne marche de la démocratie vers des élections apaisées.