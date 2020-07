Présidentielle 2024 : le Ps aura son candidat, selon Abdoulaye Vilane

Le porte-parole du Ps Abdoulaye Vilane a soutenu que le Parti socialiste aura son candidat à l'élection présidentielle de 2024. Des propos tenus lors de son intervention à l'émission Face to face de ce dimanche 19 juillet 2020 à la Tfm.

Selon le maire de Kaffrine, depuis le début de la création du parti, il n'y a jamais eu d'élections sans que le Ps n'ait son candidat. « Le moment venu, nous allons consulter la base qui va décider de choisir quelqu'un comme candidat à la présidentielle de 2024 », martèle M. Vilane.

À cette occasion, le porte-parole du Ps n'a pas raté l'occasion pour rendre hommage à son ancien mentor Ousmane Tanor Dieng. « En 2004, Tanor était candidat. Il m’avait encouragé pour que je puisse me soigner à l'extérieur. Il s'était convaincu que je ne pouvais pas me soigner ici au Sénégal », a-t-il confié.

Il poursuit : « je suis resté à Bruxelles pendant 17 jours. Mais, j'avais voulu écourter rapidement mon voyage pour revenir au pays et prendre ma carte d’électeur. « Ce qui me liait à Tanor, précise-t-il, était tellement fort. Et j'étais prêt à me sacrifier pour lui. « Il détestait la médisance, mais il savait cacher ses sentiments. Il était généreux », a conclu le premier magistrat de la ville de Kaffrine...