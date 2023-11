Présidentielle 2024 : le PRP de Déthié Fall a récolté 127 453 parrainages au niveau national et international

La course au parrainage est lancée depuis deux mois et les différents candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2024 se sont tous organisés pour aller chercher sur toute l’étendue du territoire national et à l'international, le soutien des Sénégalais.Dans cette course effrénée de collecte de parrains, le Parti Républicain pour le Progrès (PRP), vient d’annoncer lors d’un point de presse tenu ce 14 novembre 2023 à son siège, l'obtention de 127.453 parrainages repartis dans les 14 régions du pays et de la diaspora.En effet, le PRP s’était fixé comme objectif premier de collecter les 58.975 parrainages requis avec une marge de 10%. En second objectif, de faire en sorte que la candidature du leader de PRP soit nationale et internationale portée par toutes les régions du Sénégal et de la diaspora avec au moins une représentativité dans huit régions. Le troisième objectif, c'était de clôturer les parrainages au plus tard le 15 novembre.Ainsi, à en croire Abdou Rahman Sall, coordonnateur national des parrainages du PRP, tous les objectifs ont été plus qu'atteints. « Au niveau national, dès le 12 novembre, nous avons pu collecter 127 453 parrainages, ce qui fait, 116% de plus que les objectifs fixés. Nous allons déposer au Conseil constitutionnel au minimum 3 500 parrainages issus de 9 régions, dans les 14 régions, nous avons récolté le minimum requis (2000 parrainages) et dans la diaspora 2000 personnes ont accepté de nous parrainer », se réjouit le coordonnateur national des parrainages du PRP.