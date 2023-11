Présidentielle 2024 : Thione Niang annonce sa candidature et décline ses ambitions

L'entrepreneur social, Thione Niang a annoncé ce Samedi à Sendou sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, sous la bannière du mouvement “We NOT ME”, (nous pas moi). Face à une immense foule composée de sympathisants et militants majoritairement jeunes venus de tous les coins du pays, le fondateur de Give one project, Thione Niang a mis en exergue son parcours inspirateur avant de se prononcer sur la situation politique du pays. "Notre nation se trouve à un moment charnière, et rester en marge n'est plus une option. C'est notre volonté collective qui nous propulsera vers un Sénégal débordant de force, d'indépendance et de prospérité, un Sénégal dont chaque citoyen est fier d'appartenir. Je vois un Sénégal où notre jeunesse vit avec enthousiasme, travaille et retrouve un profond sentiment de dignité et d'appartenance. Mais pour donner vie à cette vision, chacun de nous doit jouer un rôle. Nos aspirations partagées et nos efforts collectifs sont les moteurs du changement", a-t-il estimé, en déclinant les grands axes qu'il compte dérouler dès son accession à la magistrature suprême.



Pour lui, le système éducatif sénégalais est obsolète et n'a aucune importance sur l'avenir des apprenants. D'où la nécessité de le réinitialiser en privilégiant les formations sur des métiers techniques au détriment des études qui tournent autour des civilisations européennes. "Si les sénégalais me font confiance en votant pour moi, je vais rendre l'agriculture plus attractive. Je vais non seulement moderniser l'agriculture mais les agriculteurs vont être accompagnés du point de vue matériel et financier pour une production beaucoup plus importante" a promis l'agriculteur, envisageant de transformer les prisons du Sénégal à des prisons agricoles.



Toujours dans son programme pour un Sénégal nouveau, l'entrepreneur social aspire à réformer le système judiciaire en introduisant la technologie dans le milieu pour régler définitivement le problème des longues détention. Et les juges seront élus par le peuple au lieu d'être nommés par un président. Les questions liées à la santé publique, l'émigration clandestine, le code du travail, l'octroie des terrains à des privés internationaux ainsi que la négociation des contrats avec l'occident ont été évoqués par Thione Niang candidat au prochaine échéance présidentielle.