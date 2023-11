Présidentielle 2024 : Souleymane Jules Diop rejoint Boubacar Kamara sur la proposition d’un report de l'échéance

L’Ambassadeur représentant du Sénégal à l’Unesco, Souleymane Jules Diop, est d’avis que l’élection présidentielle prévue au mois de février 2024, doit être reportée.

SJD rejoint ainsi, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Boubacar Kamara, dans sa proposition faite il y a quelques semaines. Il donne comme argument, la situation de tension latente qui prévaut au niveau du pays et au sein de la classe politique.

Ainsi, explique-t-il : « Moi, dès le début, j’ai entrepris des démarches avec des gens. J’ai appelé notamment Alioune Tine pour lui dire qu’avec tout ce qui s’est passé, avec le refus d’Ousmane Sonko d’aller répondre à la justice, je ne vois pas comment l’État pourrait perdre la face. Je crois que sa mise en détention, son arrestation est inéluctable », souligne Souleymane Jules Diop.

De l’avis de l’invité du « Grand Jury » sur la Rfm, « Le seul scénario que nous pourrions envisager, dans lequel on pourrait inclure le cas Ousmane Sonko, désormais et dorénavant, c’était avant son arrestation. C’est qu’on réfléchit bien à se demander si la classe politique sénégalaise est prête à aller à des élections en février, ou est ce qu’il ne faudrait pas reculer les élections, reporter pour pouvoir régler tous les contentieux, y compris les contentieux juridiques d’interprétation de nos textes. »

D’après lui, « nos textes sont mal écrits, nos textes ne sont pas précis. Nos textes ont été élaborés sans envisager certains cas, certains scénarii, y compris celui que nous avons d’avoir pour la première fois des requêtes concernant la déchéance. Parce que, c’est la première fois que cela arrive que l’agent judiciaire de l’État saisisse en appel, une juridiction pour qu’un sénégalais soit déchu de ses droits civiques », argue-t-il.

Pour Souleymane Jules Diop, le « report » est inévitable ! « J’ai dit et j’en ai parlé avec certains acteurs, y compris de l’opposition, j’ai dit qu’il fallait l’envisager, apparemment, ce n’est pas ce que souhaite le président de la République. Je pense que pour le bien de ce pays, pour connaître de nouvelles avancées, le faire ne serait pas une mauvaise chose, mais ce serait une première ».

« Il ne veut pas être le premier sénégalais à reporter une élection présidentielle. Il ne veut pas qu’on lui dise encore que vous aviez donné votre parole et vous êtes en train de vous renier. Mais le Sénégal le vaut, le bien du Sénégal le vaut. Je salue le courage de Boubacar Kamara, qui a eu le courage de poser le débat sur la table. Je pense qu’à quelques mois de la présidentielle, nous ne sommes pas prêts. Nous risquons de connaître des convulsions, des contestations, des difficultés, des mouvements de rue qui risquent de compromettre pour longtemps la sécurité de ce pays et peut-être sa défense », alerte SJD, face à notre confrère Babacar Fall.