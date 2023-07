Présidentielle 2024: Pape Djibril Fall mobilise ses troupes pour la collecte de parrainages

Le président des Serviteurs Pape Djibril Fall se prépare pour les prochaines échéances électorales notamment, la présidentielle de février 2024. Lors d'un atelier organisé à huis clos ce samedi, le leader des Serviteurs, a réuni les responsables des coordinations départementales et le comité de pilotage du parti pour discuter des prochaines échéances concernant la vie du parti. Dix délégations sur les quatorze régions du Sénégal ont pris part à cette rencontre où la mobilisation, la campagne de massification et les parrainages ont été discutés.



Présents dans 41 départements sur les 46 et 332 représentations communales sur les 552 que compte le Sénégal, Les Serviteurs entament le travail de massification qui se poursuit avec les délégations qui ont décliné la feuille de route à suivre pour les six mois à venir.



Elles ont de ce fait discuté des stratégies à mettre en œuvre pour réussir le parrainage et rassembler la caution pour la prochaine Présidentielle : deux étapes cruciales en perspective de 2024. Le candidat à la Présidentielle de février 2024, Papa Djibril Fall, se dit confiant et optimiste en procédant à la clôture de la séance et encourage davantage les responsables à intensifier la massification sur le terrain.