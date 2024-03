Présidentielle 2024 : Papa Mahawa Diouf sillonne les rues de Yoff et bat campagne pour Amadou Bâ

« Il n’y a plus de temps à perdre! » C’est l’avis du directeur général de l’agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) qui a commencé avec le comité électoral de Yoff, sa campagne électorale. Au moment où Amadou Bâ est dans l’intérieur du pays en sillonnant les artères des différentes localités, Papa Mahawa Diouf est dans la commune de Yoff pour vulgariser le programme du candidat Amadou Bâ qui porte sur la consolidation des acquis et sur les 13 réformes phares pour des ruptures dans l'environnement économique, juridique et institutionnel.



Ce dimanche, le responsable à la communication politique de Benno a mobilisé le collège électoral pour finir le travail déjà entamé depuis la désignation du candidat Amadou Bâ...