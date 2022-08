Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko annonce sa candidature!

Le leader du parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité a fait sa première déclaration après les élections législatives du 31 juillet 2022.



Par cette sortie, le leader du Pastef a salué la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi et celle de l’inter coalition Wallu-Yewwi.



Un message à décrypter aussi, selon Ousmane Sonko après ces résultats qui ont vu la coalition Yewwi Askan Wi se propulser depuis sa création en septembre 2021.



« Cet espoir du peuple Sénégal ne sera pas foulé au pied. Nous avons un contrat social et moral avec lui. Et nous allons tâcher de ne pas le trahir » a indiqué le leader de Pastef.



Toutefois, après avoir rappelé les circonstances dans le compagnonnage au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, que le pastef est bien engagé à respecter, Ousmane Sonko estime que le travail des patriotes doit être poursuivi. Mais avant de développer cette partie, le patron de Pastef de rappeler également ce qui les lie à la coalition Wallu Sénégal. « Pastef reste dans Yewwi tout comme il soutient l’inter-coalition. Mais nous nous lançons pour les échéances de 2024. Moi, Ousmane Sonko, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles » a souligné le patron des patriotes qui n’exclût pas l’avis de son parti sur la question.