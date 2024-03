Présidentielle 2024 : Ousmane Diop, le premier leader thiessois à avoir officiellement ouvert la campagne en faveur de Amadou Bâ

Fraîchement revenu de la France (en l'espace de 24 heures), le coordinateur du comité électoral de Bby à Thiès Nord, Ousmane Diop, a lancé l'ouverture de la campagne électorale à Thiès en faveur du candidat Amadou Bâ, notamment à Thiès Nord, son fief.

Étant le premier leader thiessois a avoir décidé de lancer officiellement la campagne pour la victoire de Amadou Bâ au premier tour, le président du mouvement Alliance Wallu Askan Wi (Awa), a invité l'ensemble des responsables politiques thiessois de la majorité à rejoindre cette dynamique.

Et pour ce faire, M. Diop a ainsi déployé tous les moyens logistiques nécessaires devant permettre de battre correctement campagne dans la cité du rail. Parallèlement, il a mis à la disposition de ses militantes et militants assez de tee-shirts, des tissus, des casques etc... Des denrées alimentaires sont également en train d'être distribuées.

Ousmane Diop est allé aussi se recueillir au mausolée de feu Cheikh Ababacar Mbaye Lô, un disciple de Mame Cheikh Ibrahima Fall, à Médina Fall (Thiès Nord).