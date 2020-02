Présidentielle 2024 : Me El Hadj Diouf annonce sa candidature 4 ans avant l'échéance

Le leader du parti des travailleurs et pour le peuple (PTP), Me El Hadji Moustapha Diouf vient d'annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024. Une annonce prématurée qui intervient à quasiment quatre années des échéances électorales. Pour lui, il n'est pas question de se lancer en dernier dans la course à la magistrature suprême. Une annonce faite ce vendredi 28 février lors d'une rencontre avec la presse locale.







Par ailleurs le "Député du peuple" et ou "l'homme du 23 juin" compte mettre toutes les chances de son côté pour convaincre le maximum de citoyens Sénégalais et les rallier à sa cause. Pour se faire, il a révélé avoir entamé une tournée dans les coins reculés du Sénégal. Une manière d'être plus proche des populations et élargir sa base électorale. Me El hadji Diouf qui n'a pas cessé de clamer haut et fort son attachement au président Macky Sall, a même évoqué la possibilité d'un soutien de l'actuel chef d'État Sénégalais et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une déclaration sérieuse d'El Hadji Diouf qui risque tout de même d'en surprendre plus d'un...