Présidentielle 2024 : Les militants du Pds exigent le retour de Karim Wade et portent sa candidature.

La coordination départementale du Parti démocratique sénégalais a appelé à une mobilisation ce samedi pour interpeller le président Macky Sall sur le cas de leur candidat, Karim Wade, hors du pays depuis quelques années.



En présence des responsables des différentes cellules départementales et des députés nouvellement élus, la coordination départementale, avec à sa tête Bass Mbacké, exige la réhabilitation de l’ancien ministre d’État Karim Wade. « Notre candidat a sa place dans le champ politique. Nous exigeons son retour parce que nous allons porter sa candidature pour les prochaines élections présidentielles de 2024. »



La Fédération départementale libérale de Guédiawaye invite à une forte mobilisation autour du combat qui consiste à lutter farouchement pour le retour de Wade-fils.



La coordination départementale de Guédiawaye insiste sur la mobilisation avec le respect de la procédure de vente des cartes sur le territoire national. Elle magnifie la collaboration politique franche au sein de l’inter coalition.



Pour le coordonnateur départemental Bassirou Mbacké Diatta, le parti démocratique sénégalais à travers toutes ses structures, interpelle le président Macky Sall sur le cas de leur camarade et candidat qui, selon lui, porte l’espoir du Sénégal et se dit prêt pour conduire sa destinée vers le développement, à partir de 2024.



La coordination départementale félicite les nouveaux parlementaires venant de Guédiawaye et reste optimiste quant à leur participation honorable durant la 14e législature.