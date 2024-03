Présidentielle 2024 : Le maire Mame Abdoulaye Tounkara rejoint le candidat Déthié Fall

Le candidat Déthié Fall du parti PRP, a enregistré, hier, un soutien. Il s’agit du mouvement politico-citoyen Alternative pour le Sénégal du Futur/Joxante Cër présidé par le maire Mame Abdoulaye Tounkara qui vient de rejoindre la coalition Déthié Fall 2024, ce mardi 12 mars 2024.



Sa délégation était composée de M. Amadou Baba Gueye, M. A Tounkara, Pape Alcé Seck, Famara Diandi, Mmes Fatou Rosalie Ndiaye, Aissatou Sarr. Cette rencontre s’est tenue au siège du parti PRP sous la présence de Dr Dankoko, président de ladite coalition, en présence du chef de cabinet du candidat, Mandiaye Sylla, du secrétaire exécutif du PRP, Dr Camara et de plusieurs leaders de mouvements et partis politiques. A cette occasion, ces politiciens ont tenu à justifier les raisons du choix du candidat Déthié Fall, la charte, le programme et les modalités de la jonction des forces.



A l’issue d’un conclave de plus d’un tour d’horloge, des convergences de vue et des perspectives imminentes ont été dégagées, afin d’intégrer automatiquement les instances du comité électoral dans ses différentes instances partout où le mouvement est représenté.