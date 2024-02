Présidentielle 2024 : Le chef de l’Etat abroge le décret portant convocation du corps électoral et engage l’Assemblée nationale à poursuivre son travail au nom de la séparation des pouvoirs

Le président de la République Macky Sall s’est adressé à la nation sénégalaise à quelques jours de la présidentielle qui avait été fixée au 25 février 2024. Dans son discours tenu ce samedi, le chef de l’Etat a manifesté son attachement aux fondamentaux de la République.



Alors que s’annonce l’élection présidentielle de février 2024, le président de la République, dans son discours s’est prononcé sur ce conflit ouvert sur un fond supposé corruption de juges constitutionnels. Macky Sall estime que la lumière doit être faite sur cette situation grave et confuse.



A cela, estime le chef de l’Etat, s’ajoute « le cas d’une candidate qui a une double nationalité » qui doit aussi être élucidée. Tout ceci constitue une violation de la Constitution et ainsi, les germes d’un contentieux pré et post électoral peuvent être inévitables.



« En ma qualité de Président et garant des institutions, je ne pourrais intervenir entre les institutions par respect au principe de séparation des pouvoirs. J’ai pris acte de cette saisie du parti démocratique sénégalais, et en conséquence, compte tenu de la délibération en cours, j’ai signé le décret abrogeant le décret portant convocation du corps électoral et invite l’Assemblée nationale à poursuivre son travail » a déclaré le président de la République Macky Sall.