Présidentielle 2024 : Le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop encense les 7 sages

Face à la presse ce jeudi matin à la place mythique de la communauté Lébou, "Santhiape Ndakarou Keur Ndeye Djirëw", le grand serigne Abdoulaye Makhtar se réjouit de la décision du Conseil constitutionnel.



« Je salue le courage, la lucidité et la sagesse du Conseil constitutionnel qui est allé au-delà de ses compétences pour épargner le Sénégal d'une impasse juridictionnelle et politique aux conséquences inestimables », se félicite-t-il.



Pour Abdoulaye Makhtar Diop, les membres du Conseil Constitutionnel méritent d’être nommés sages, car d’ayant défendu le dernier bastion de la démocratie en Afrique."



L’ancien vice-président de l'Assemblée nationale invite les acteurs du processus à s'asseoir pour trouver une bonne fois la date de l’élection présidentielle que soit le 31 ou 24 mars. Des propos tenus avant la sortie du communiqué du CC se rangeant derrière la décision du chef de l'État Macky Sall.





« J'appelle à une prise de conscience des principaux acteurs. Le 31 mars ou le 24 mars, ceci ne doit pas nous faire perdre du temps. Il faut que le président de la République reçoive les candidats et qu'ils s'entendent sur une date et qu'on aille en campagne. Quatre jours de plus ou cinq, ça n'a pas une grande différence », conseille-t-il.