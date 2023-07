Présidentielle 2024 : Le F24 poursuit la lutte avec d’autres points revendicatifs et met la pression sur le PR

Il a fallu attendre 72 heures après le renoncement du président de la République à présenter sa candidature pour entendre la voix du F24. Cette plateforme de la société civile qui avait en bandoulière la lutte contre cette candidature probable s’en félicite. C’est le coordinateur adjoint qui en parle dans les colonnes du journal « Tribune ». « Cette décision salutaire pour notre démocratie doit être saluée comme la victoire du peuple sénégalais. La victoire d’un peuple mobilisé et déterminé à s’opposer à la violation de sa loi fondamentale » dira Alioune Sané.



Le Y’en a marriste associe à ses félicitations les pionniers de cette lutte pour qui, dit-il, ont eu gain de cause. « Les félicitations adressées au peuple sénégalais le sont à toutes ses composantes, à tous les leaders de partis et d’organisations de la société civile, mais aussi à la diaspora qui, à travers tous les pays, a grandement contribué à la pression ayant conduit au renoncement du président » fait savoir le coordonnateur de Y’en a marre.



Toutefois, les camarades de Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24 ne semblent pas fléchir. Ils estiment que la lutte continue car les points restants sont aussi importantissime : la libération des détenus dits politiques, à la suspension des articles juridico-politiques entravant l’éligibilité de certains candidats, la levée du blocus du domicile d’Ousmane Sonko, la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour situer la responsabilité sur les meurtres de juin 2023 et l’organisation d’une élection présidentielle inclusive, transparente et apaisée en 2024, font-ils savoir au président de la République.