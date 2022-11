Présidentielle 2024 : Le Dr Cheikh Kanté investit Macky Sall comme candidat et tire sur l’opposition…

Le Dr Cheikh Kanté a officiellement investi Macky Sall comme candidat de la coalition BBY à la présidentielle de 2024 « pour un deuxième quinquennat ». Même si le Conseil constitutionnel n’a pas encore dit son dernier mot sur la recevabilité ou non de la candidature de Macky Sall, le ministre en charge du Plan Sénégal Émergent reste convaincu que Macky Sall a droit à un deuxième quinquennat à la tête du pays. Il invite ainsi ses camarades de la mouvance présidentielle à ne pas se laisser distraire par les débats inutiles sans fondement. « Nous ne parlons pas d’un troisième mandat. N’acceptez pas d’entrer dans ce débat stérile. Nous recherchons un deuxième quinquennat pour notre candidat, le président Macky Sall. C’est pourquoi j’appelle les forces vives de la nation, les cadres et surtout les jeunes, à se mobiliser. Je compte sillonner les 14 régions, les 46 départements et la diaspora pour vulgariser le bilan du président Macky Sall. Parce que le président Macky Sall est le meilleur des candidats », a lancé le ministre en charge du PSE.

« Que l’opposition porte le bilan de son candidat »

Par ailleurs, le président du Conseil départemental de Fatick n’a pas manqué de tirer sur l’opposition. Selon lui, le Sénégal est un pays démocratique et l’opposition peut choisir ses candidats, mais elle ne peut pas choisir à la place des autres. « Le Sénégal est un peuple souverain, fondamentalement ancré dans ses valeurs traditionnelles qui constitue notre ciment national. Ce qui fait de l’État du Sénégal un État moderne basé sur un paradigme d’une majorité qui gouverne et d’une opposition qui doit s’opposer en respectant les institutions. Le droit dont dispose l’opposition pour choisir ces candidats, nous avons ce même droit. Parce que c’est la constitution qui nous le confère. Que l’opposition porte le bilan de son candidat et nous dit où il va mener le pays », conclura le président du Conseil départemental de Fatick...