Présidentielle 2024 : Le Dr Cheikh Kanté et les femmes de Benno, plébiscitent la candidature du président Macky Sall

Les femmes du Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, sous la conduite de leur présidente, ministre d’État, Ndèye Marième Badiane et sous la présidence du ministre d’État Cheikh Kanté, ont plébiscité la candidature du président Macky Sall pour 2024.

La rencontre s’est tenue ce matin en présence de toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar et sous la modération de la première vice-présidente, Adji Mbergane Kanouté et de Aïda Sow Diawara, 3e vice-présidente du mouvement et par ailleurs, coordinatrice nationale des femmes du mouvement socialiste.

Une déclaration de soutien à la candidature du président Macky Sall a été introduite par la présidente Ndèye Marième Badiane appuyée par le ministre d’État chargé du suivi du plan Sénégal émergent. Ce dernier a rassuré les femmes de Benno quant à la satisfaction du président Macky Sall à leur égard, avant de les inviter à investir le terrain politique pour mieux préparer les élections de 2024. D’ailleurs, l’annonce des campagnes de mobilisation dans les régions du Sénégal a été faite. Fatick, terroir du Dr Cheikh Kanté et du président Macky Sall sera à l’honneur, samedi prochain.

Le Dr Cheikh Kanté a également précisé concernant la candidature du président Macky Sall en 2024, que le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur la forme et le fond. Sur la forme du contenu, des remarques avaient été faites sur la présentation de 5 articles et sur le fond, l’article 2 de la décision disposait que l’ article 5, relatif aux mesures abrogatoires, ne devrait viser que l’alinéa 2 de l’article 26 de la constitution. D'ailleurs, l’article 3 confirmait que la disposition transitoire, prévue à l’article 27 dans la rédaction que lui donnait l’article 6 du projet, stipulant que cette disposition s’appliquerait au mandat en cours devrait être supprimée.



Pour terminer sur la question du dialogue national, le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent appelle les forces vives de la nation à rejoindre le chef de l’État pour construire un Sénégal meilleur...