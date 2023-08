Présidentielle 2024 - Le Chef religieux Serigne Modou Bousso Dieng fait le portrait de son futur candidat : Abdoulaye Sylla.

Dans le cadre de la tournée nationale du C50%Pn qu’il pilote depuis plusieurs mois, Serigne Modou Bousso Dieng s’est rendu à Bakel en compagnie du Directeur Général de Ecotra et secrétaire général du club, Assane Sylla. En plus de sensibiliser autour de « l’urgence » qu’il y a à soutenir les entreprises privées du Sénégal généralement écartées de l’exécution des marchés publics, Serigne Modou Bousso Dieng a invité les populations à adhérer au projet de candidature à la prochaine présidentielle de Abdoulaye Sylla, PDG de Ecotra. Jusque-là très loin du champ politique, l’homme d’affaires est poussé par le chef religieux à s’impliquer pour briguer les suffrages des Sénégalais en 2024. Il le présentera comme étant un homme qui investit énormément dans le social en construisant mosquées, hôpitaux et qui emploie plus de 2.000 personnes de 29 nationalités différentes...