Présidentielle 2024: La ligue des imams ...derrière le ministre d’Etat Cheikh Kante , soutient Amadou Ba

La Ligue des Imams Ressortissants Sénégalais de l’Université Mohamed VI du Maroc (LIRSUMM), derrière le ministre Cheikh Kanté, informe l’opinion nationale et internationale qu’elle a décidé de soutenir la candidature de Amadou Bâ, candidat désigné de la grande coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 24 mars prochain.





Un choix justifié par de nombreuses raisons, a souligné le President, Pr Cheikh Ahmet Tidiane Kébé, parmi lesquelles : « son expérience avérée de la gestion de l’Etat, son expertise sûre et surtout qu’il est le candidat le plus apte à garantir la stabilité du pays, la prospérité et une réconciliation des sénégalais pour mieux développer la nation sénégalaise".





La Ligue des Imams Ressortissants Sénégalais de l’Université Mohamed VI du Maroc (LIRSUMM) entend mettre en oeuvre tous les moyens pour assurer une victoire éclatante de leur candidat, Amadou Bâ au soir du 24 Mars 2024, aux côtés du ministre de la République, Docteur Cheikh Kanté.