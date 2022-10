Présidentielle 2024 : L’ancien procureur Alioune Ndao annonce sa candidature

Une décision irrévocable ! Telle est la position du magistrat retraité anciennement en charge de la traque des biens mal acquis. C’est l’ancien du parquet qui s’engage désormais en politique et pas pour être spectateur de l’espace, mais plutôt acteur.

En effet, dans cet entretien avec Les Echos, Alioune Ndao annonce qu’il sera candidat pour les prochaines échéances de février 2024.



« J’ai décidé d’entrer en politique, mais principalement pour briguer le poste de président de la République. Donc, j’ai décidé, avec les membres de mon parti, d’aller à l’élection présidentielle de 2024. C'est une décision irrévocable. Je vais être candidat à l’élection présidentielle de 2024 », s’engage l’ancien collaborateur de l’actuel ministre de l’intérieur à qui il demande de lui livrer son récépissé. « C’est mon jeune frère et je lui demande gentiment de me délivrer ce récépissé pour nous activer, moi et mon parti dans cette autre forme de politique dont a besoin le pays », dira l’ancien procureur de la république.