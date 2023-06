Présidentielle 2024 - L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia appelle à une forte mobilisation devant le maison de Macky et devant le siège de l’Apr pour lui forcer la main

« Macky Sall devra être candidat, qu’il vente ou qu’il neige et c’est nous, leaders et militants de l’Apr et de Bby qui lui forceront la main. Je mesure bien mes mots! »

Cette volonté de El Hadj Dia, ambassadeur itinérant ne se limitent pas à la déclaration. En effet, il vient d’appeler à une forte mobilisation après la Tabaski devant la permanence de l’Apr de Dakar et devant la maison du Président Macky Sall pour exiger de ce dernier qu’il accepte de déposer sa candidature en 2024. « Nous voulons l’obliger à déclarer sa candidature. Nous ne lui laisserons pas le choix. C’est le Sénégal qui a encore besoin de lui. Heureusement que la Constitution le lui permet assez clairement... » Aussi, il demande aux leaders et militants, aux structures du parti et de la coalition présidentielle, aux plateformes de se préparer en conséquence et de ne pas manquer à l’appel. « Nous envisageons de mobiliser des centaines de milliers de personnes et c’est urgent ».

Dans un autre registre, El Hadj Dia d’estimer que c’est désormais devenu urgent de savoir qui et qui sont véritablement derrière le Président de la République et qui et qui jouent un jeu double. L’ambassadeur itinérant estime que « dans l’entourage du Chef de l’État, il est temps de faire le distinguo entre les bonnes gaines, ceux qui sont prêts à supporter sa candidature en 2024, de l’ivraie qui représente le lot des leaders qui flirtent avec l’opposition et ses leaders! »

Pour que nul ne fonde dans la nature sans se déterminer, le leader politique préconise la mise en scelle d’une résolution qui sera signée par toutes les personnalités ciblées.

Par personnalités ciblées, El Hadj Dia dira compter les ministres, les députés, les haut conseillers des collectivités territoriales, les conseillers économiques, sociaux et environnementaux, les ambassadeurs itinérants, les directeurs nationaux et généraux, les présidents de conseil d’administration, les leaders de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar.