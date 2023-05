Présidentielle 2024: L’AFP met en garde contre toute démarche solitaire au sein du parti

Le secrétaire général national de l’Alliance des forces de progrès ne badine pas avec le respect des valeurs et règlements établis par le parti et auxquels il faut impérativement se conformer. Dans ce communiqué rendu public après réunion du parti sur l’actualité nationale, l’alliance des forces de progrès dénonce les velléités de certains camarades qui se sont embarqués dans une échappée solitaire irrationnelle. Dans cette optique, l’Alliance des Forces de Progrès réaffirme avec force et clarté que, sur la question des candidatures à l’élection présidentielle de février 2024, le Parti ne s’est pas encore prononcé.





En temps utile, il estime que ce dossier fera l’objet d’un débat démocratique dans les instances appropriées, débat à l’issue duquel la décision du Parti sera rendue publique.



Toute tentative de cultiver la confusion, en la matière, relève de l’escroquerie politique qui n’engage que ses auteurs. Si le rubicond est franchi, l’AFP informe qu’il prendra fermement les mesures qui s’imposent, conformément à son attachement aux valeurs républicaines qui ont toujours été sa ligne de pensée et d’actions.



L’Alliance des Forces de Progrès réaffirme son ancrage dans l’idéal qui a conduit à la création de Benno Bokk Yakaar en 2012, pour réaliser ensemble les objectifs contenus dans le PSE, au profit des populations sénégalaises.