Présidentielle 2024 - Dr Aïda Mbodj, candidate à la candidature: « Je compte amener l’Etat dans les terroirs pour aller ensemble vers le Sénégal idéal »

En conférence de presse ce matin, la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey et candidate à la candidature à l’élection présidentielle de février 2024, Dr Aïda Mbodj a déroulé les grands axes de son programme mais également, le déroulement de son parrainage dans les différentes région et dans la diaspora.



Concernant le programme de programme, la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey compte se rapprocher des populations, en adoptant le slogan : « le terroir sera l’état »! « Je le déclinerai au rythme de nos visites dans les différentes régions du pays. Les questions sociales vitales qui minent le pays seront abordées à cette aune » a-t-elle précisé devant ses militants réunis à la maison de la presse « Babacar Touré ».



Pour divulguer le contenu de son programme pour 2024, Dr Aïda Mbodj va entamer dès demain, une conversation nationale que nous avons intitulée : « Ensemble vers un Sénégal idéal ». D’après la candidate à la candidature, « c’est ce Sénégal idéal qui accomplira le destin de tout un peuple ».



La question du parrainage a été également abordée lors de cette conférence de presse. La « lionne du Baol » ne compte pas rester passive face à ce qu’elle considère comme un régime qui se concentre sur « l’élimination de potentiels candidats ». « J’ai fait cinq fois le tour du Sénégal. Donc je connais mieux que quiconque , ce pays qui m’a tout donné. Nous ne faisons pas partie de ceux qui peinent à disposer de parrainages. Notre collecte a bien débuté et nous serons au rendez-vous pour 2024 » a servi l’ancien maire de Bambey