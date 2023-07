Présidentielle 2024 / Décision de Macky Sall : « Je suis très fier d’avoir travaillé avec ce grand homme » (Ousmane Sylla, DG/DDD)

Ousmane Sylla, directeur général de Dakar Dem Dikk et maire de Kédougou, a pris acte de la décision du chef de l’État Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat.



« Une première dans l’histoire politique du Sénégal », a commenté le maire de Kédougou. Selon ce dernier, Macky Sall « vient encore de démontrer sa grandeur et sa notion de démocratie pour un Sénégal uni et émergent.



Je suis très fier d’avoir travaillé avec ce grand homme pétri de valeurs, avec une vision ambitieuse pour son cher pays. Je réitère au Père de la nation, mon respect et mon engagement total à ses côtés », a dit le premier magistrat de Kédougou...