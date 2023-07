Présidentielle 2024/Décision de Macky SALL : Moussa Fakki MAHAMAT salue une décision sage et salutaire de son frère

Le président de la commission de l’union Africaine, M. Moussa Fakki MAHAMAT, s’est aussi prononcé, à travers un tweet, sur la décision du chef de l’état Macky SALL de ne point briguer un troisième mandat. A la suite des chefs d’état et/ ou anciens chefs d’état, Moussa Fakki MAHAMAT a tenu à saluer « la décision sage et salutaire de mon frère, le président Macky Sall, de ne pas se porter candidat à l’élection présidentielle de 2024. J’exprime mon admiration au grand homme d’Etat qu’il est d’avoir privilégié l’intérêt supérieur du Sénégal et de préserver ainsi le modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de l'Afrique. » a tweeter le président Fakki.