Présidentielle 2024: Aliou Sow et le MPD/ Ligguey vont-ils quitter Benno pour Mahammed Boun Abdallah Dionne?

Le ministre de la culture et du patrimoine historique semble faire son choix après son statut sur Whatsap, sur le candidat de Dionne 2024. Le contenu de son message sonne visiblement comme un soutien à l’ancien premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, actuel candidat à l’élection présidentielle et dont l’un de ses adversaires, est Amadou Bâ, candidat de Benno. « C’est un grand frère et ami courtois, brillant et expérimenté dont la contribution à la bonne mise en œuvre loyale du PSE sous l'autorité de SEM Macky SALL est d'une qualité exceptionnelle »! Tel est, textuellement le message du président du Mouvement des Patriotes pour le Développement (MPD/LIGGEEY). L’ancien membre du Parti démocratique sénégalais, quelques heures après le début de la campagne électorale, va-t-il « quitter Amadou Bâ et le Benno » pour rejoindre officiellement Mahammed Boun Abdallah Dionne ? En tout état de cause, d’après son message, l’actuel ministre de la culture semble avoir les idées claires pour faire un choix dont il vient d’annoncer la couleur.