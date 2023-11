Présidentielle 2024 : Aïssatou Billy Bâ, épouse du candidat Amadou Bâ apporte 375674 parrains pour Benno

La coalition Benno Bokk Yaakaar est dans la dernière ligne droite de la collecte des parrainages. Ce dimanche, c’est Aïssatou Billy Bâ, épouse du Premier ministre Amadou Bâ qui a déployé les gros moyens en collectant 375674 parrains en faveur de BBY. Le délégué régional de la région de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr, s’est réjoui du nombre collecté, « un record de parrainages obtenu par Madame Aïssatou Billy Bâ » juge-t-il. Dans ce nombre collecté, « 260 000 signatures sont issues de la région de Dakar ». « Nous pouvons dormir tranquille », a souligné Abdoulaye DIOUF Sarr, rassuré.







Le délégué national, Abdoulaye Diagne a apprécié ce travail de Madame Aïssatou Billy Bâ qui, selon lui, « n’est pas à son premier coup de maître car elle l’avait fait en 2017 lors des Législatives et la Présidentielle de 2019 ». Avec 375674 parrains dans la région de Dakar, on a dépassé les objectifs fixés », a-t-il ajouté.



Le candidat de Benno qui a assisté à la remise s’est réjoui de la présence de « son ami et frère Abdoulaye DIOUF Sarr » et a félicité le coordonnateur pour le travail abattu et appelle les militants et sympathisants à se mobiliser pour le triomphe de la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.







Cheikh S. FALL