Présidentielle 2024 : 90 jeunes de trois universités outillés contre la violence électorale

En prélude de l'élection présidentielle du 25 février prochain, un atelier sur la synergie citoyenne pour la prévention de la violence électorale et la consolidation de la paix-Pave « Jamm Ak Ndaw Ni », s’est tenu, ce mardi 16 janvier 2024. Organisé par Gorée Institute, en partenariat avec l’USAID et IFES, ce séminaire entre dans le cadre de la sensibilisation des participants sur les conflits électoraux en période électorale.



Selon le Dr Latyr Tine, coordonnateur du programme pour la consolidation de la paix et prévention des conflits au niveau de l’institut Gorée, ce programme s’est donné comme mission d’œuvrer pour la paix. D’où le sens de cet atelier qui vise à prévenir toute forme de violence électorale au niveau des universités, en particulier les jeunes.

Au nombre total de 90, ces participants sont répartis en 30 jeunes dans chaque région avec comme cible principale des étudiants. Le choix des universités se justifie par le contexte actuel des campus qui sont souvent source de violence. Il s’agira pour lui, de former « des jeunes qui ne sont plus vus comme des perturbateurs maintenant mais des jeunes porteurs d’initiative et une force de proposition pour changer la donne. »



Pour sa part, Mme Sokhna Mbaye en tant que facilitatrice affirme que ce programme sert à outiller les jeunes et de les responsabiliser afin qu’ils puissent « parler paix, agir paix et surtout suivre les actions sur le terrain dans leurs communautés en dissipant des messages de paix, de non-violence. »

Les deux jours de formation seront consacrés à la définition de certains concepts tels que les élections, la démocratie, les droits de l’homme bref, le partage des connaissances pour qu’ils puissent être capacités et pouvoir mener des initiatives de paix à leur retour dans leurs communautés.

À la fin de la formation, des attestations seront décernées à l’ensemble des jeunes venus des trois universités, a-t-elle renseigné. S’agissant des attentes, la formatrice espère voir des jeunes conscients de leurs droits, de leurs responsabilités (voir la résolution 22 50 du conseil de sécurité).