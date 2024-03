Présidentielle 2024: 277 901 électeurs attendus à Rufisque et 239 588 à Keur Massar

Les départements de Rufisque et Keur Massar sont fin prêts pour l’élection présidentielle du 24 mars prochain . A quelques heures du démarrage du vote qui va permettre l’élection du cinquième président de la République, on en sait un peu plus sur la répartition des lieux et bureaux répartis sur les 11 communes du département de Rufisque et du département de Keur Massar .



A Rufisque on dénombre 93 centres , 524 Bureaux de vote. Le nombre d’électeurs s’élève à 277.901. Selon le préfet du département, le taux global de retrait des cartes électeurs (ancien et nouveau stock 66%) Taux nouveau stock 85,32%. A Keur Massar , il y a 239 588 électeurs qui sont appelés dans les 36 centres de votes et 452 bureaux de votes pour élire le successeur du chef de l’Etat Macky Sall .