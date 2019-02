Présidentielle 2019: le mouvement « Perspectives Saint-Louis 2024 » forme les femmes et s’engage pour la réélection du candidat Macky Sall dès le premier tour du 24 Février

Aucune élection ne se gagne dans la violence. Mais il faut plutôt poser des actes concrets allant dans le sens de la sensibilisation des populations sur un bilan ou un programme d'un candidat donné.

Ce que semble bien comprendre Pape Samba Ndiaye, le coordinateur du mouvement « Perspectives Saint-Louis 2024 »...

En effet, pour assurer une victoire éclatante au président sortant Macky Sall au soir du 24 Février prochain dès le premier tour, le leader du mouvement s'est engagé à partager avec la population de la capitale Nord sur les réalisations du président sortant Macky Sall durant son septennat à la tête du pays.

Une soirée riche en réflexion et de partage. Placée sous le signe de la femme vecteur de développement, Pape Samba Ndiaye entend ainsi sensibiliser et convaincre la population de Saint-Louis à adhérer au bilan du président Macky Sall, qui selon lui ne peut être comparé à aucun autre bilan depuis l'indépendance du pays.

Selon l'initiateur de cette rencontre, le choix porté sur les femmes s'explique du simple fait que la femme est la source d'une bonne éducation gage d'un développement durable.

C'est dans ce sens que des centaines des femmes ont été formées sur la fabrication des produits domestiques tels que: le savon, l'eau de javel, et des produits alimentaires entre autres. Cette rencontre a servi de prétexte pour remettre à ces femmes leurs attestations de fin de formation.

Un programme qui vient en appui à la politique publique de l'autonomisation des femmes de Saint-Louis un geste vivement apprécié par les bénéficiaires. Eux qui n'ont pas manqué d'exprimer leur détermination à soutenir le coordinateur du mouvement « Perspectives Saint-Louis 2024 » dans sa volonté de réélire le président sortant Macky Sall dès le premier au soir du 24 Février 2019.