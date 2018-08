Présidentielle 2019 : le journaliste Adama Gaye défie Macky Sall

La présidentielle de 2019 pourrait enregistrer la candidature du réputé journaliste d’investigation Adama Gaye. « L’ami » de Vincent Bolloré et de Frank Timis, qui est l’auteur de plusieurs révélations sur le pétrole et le gaz découverts au Sénégal.



Ce spécialiste des relations commerciales entre la Chine et l’Afrique a aussi, par le passé, soulevé d’autres lièvres comme celui concernant le montage financier de l’autoroute Ila Touba.



« Candidat du Consensus, à votre service, humble et ouvert, baigne dans la modernité, enraciné dans les traditions, modeste d’extraction et par devoir, je vous invite à prendre le pari collectif du vrai changement juste, équitable, patriotique au bénéfice de toutes et tous. Brisons les chaînes de nos injustifiables peurs. Recouvrons nos espaces de libertés. Chevauchons sur nos terres fertiles et propices au déploiement de nos talents », a posté ce matin sur sa page Facebook l’ex-journaliste à Jeune Afrique, de Stavanger, la capitale des hydrocarbures de la Norvège, où il participe au sommet le plus important sur le pétrole et le gaz dans ce pays.



Pour finir, il révèle qu’il va très prochainement expliquer aux Sénégalais le bien-fondé de cette candidature.