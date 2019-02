Présidentielle 2019 : le délégué régional BBY de Dakar Amadou Ba en visite à Grand-Yoff

La campagne électorale continue de battre son plein à Grand-Yoff avec des activités quotidiennes effectuées par le comité électoral Benno Bokk Yaakaar de la commune dirigé par Cheikh Bakhoum. Ce mercredi, Grand-Yoff a accueilli le délégué régional de Benno Bokk Yaakaar M. Amadou Ba. Il a été reçu au foyer des jeunes de la commune par les imams, notables, chefs de quartiers, badiénous gokh et par les différents membres du comité électoral BBY de la localité. Une occasion pour ces différents acteurs locaux de réitérer leur soutien au Président Macky Sall mais aussi de faire part au délégué régional de leurs attentes.

Entre autres attentes, les badiénous gokh ont souhaité la construction d’une maternité à Grand-Yoff. Une doléance bien comprise par Amadou Ba. Ce dernier a d’ailleurs révélé avoir déjà discuté avec le Ministre de la Santé qui prévoit dans le budget de cette année, la construction de la maternité de Grand-Yoff. Amadou Ba, en sa qualité de Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, a promis la mise en place rapide des fonds pour la construction de cette infrastructure médicale. Pour ce faire, M. Amadou Ba compte sur la collaboration du maire de la commune.

Pour sa part, le coordonnateur du comité électoral BBY de Grand-Yoff M. Cheikh Bakhoum a souligné les différentes réalisations du Chef de l’Etat dans la commune. Les inondations y sont devenues un vieux souvenir, grâce à l’installation du bassin de rétention et des travaux d’assainissement. En outre, il y a eu l’érection d’un commissariat de police pour renforcer la sécurité, la régularisation des titres fonciers pour les habitants de la localité. Les populations de Grand-Yoff ont également largement bénéficié des programmes sociaux lancés par Macky Sall. Des centaines de familles ont été enrôlées pour la couverture maladie universelle et les bourses de sécurité familiale. Les perspectives pour la commune sont plus que prometteuses. Grand-Yoff va bénéficier plus largement du programme Promoville ainsi que du programme zéro déchet.

Les imams ont prié pour une élection apaisée et une réélection de Macky Sall.