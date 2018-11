Présidentielle 2019 : l'ancien ministre d'Etat Habib Sy rejoint Madické Niang

C’est officiel ! L’ancien ministre d'Etat sous Wade, Habib Sy, vient de rejoindre Me Madické Niang. Le leader du mouvement Espoir et Modernité (Pem) / « Yaakaar u Réew mi » a renoncé à sa candidature déclarée à la présidentielle de 2019 pour rejoindre l'ancien ministre des Affaires étrangères Madické Niang. Cette décision a été prise lors d’une rencontre entre les deux hommes tenue aujourd’hui au domicile du dernier cité.

Ainsi, la vague d’adhésion à la candidature de Madické Niang continue de plus belle et une conférence de presse sera organisée la semaine prochaine.

Nous y reviendrons...