Présidentielle 2019 à Tamba : Le représentant de l’ONU appelle les candidats à l’élection présidentielle et leurs militants à refuser la violence

Des heurts violents ont éclaté à Tambacounda lundi dernier. Une bataille rangée entre la garde rapprochée du PUR et des éléments appartenant à la coalition Benno. Dans la même lancée que les organismes de supervision des élections, le Représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a condamné ces violences survenues. Il a appelé aussi les candidats à l’élection présidentielle et leurs militants et sympathisants à refuser la violence et à respecter leurs engagements pour assurer la tenue d’élections participatives et pacifiques, le 24 février prochain.

« Un mort est un mort de trop. Chaque citoyen doit être concerné et responsable de la protection de la paix et la tolérance qui fait la richesse du peuple sénégalais, » a-t-il regretté.

Pour finir le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies a encouragé tous les sénégalais à continuer d’être les promoteurs de cet esprit de paix et de tolérance pour faire gagner le Sénégal.