Présidentielle 2019 à Kébémer : "Modou Diagne Fada a été déterminant dans notre victoire dans le département !"

"Sans l'apport de Modou Diagne Fada, Benno Bokk Yakaar n'aurait pas gagné le département de Kébémer." C'est du moins, la conviction du coordinateur départemental de BBY/Kébémer, Mr Khalifa Dia, ministre-conseiller et maire de Guéoul, qui évaluait le processus électoral de la présidentielle du 24 février dernier.

C'est pourquoi, il a tenu à féliciter et remercier particulièrement Mr Modou Diagne Fada, avant de rendre un hommage mérité à tous les alliés et à l'administration territoriale, pour sa parfaite organisation du scrutin de la présidentielle sur l'ensemble du territoire national...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.