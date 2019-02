Présidentielle 2019 à Kaffrine / Idy débarque en "fils prodigue " à Darou Salam Wanar

Darou Salam Wanar... village que maîtrise bien le candidat de la Coalition Idy 2019. Serigne Cheikh Aliou Seck, le guide de ce village, a donné quelques conseils au candidat Idrissa Seck comme tous les autres de prendre en charge les demandes des populations.

Après, la délégation s'est dirigée vers le meeting au cours duquel Idrissa Seck est accueilli comme un "digne fils du village et a été l'occasion pour lui de confirmer sa volonté de moderniser les localités les plus reculées du pays avec son programme : "une commune, un milliard" et de contribuer à l'automisation de la femme.