Présidentielle 2019/Violence électorale à Tamba : « La justice va faire son travail » Ismaïla Madior Fall

Les violences électorales ont causé deux morts dans la ville de Tamba. Deux morts de plus et de trop. Des morts qui ont causé l'émoi et la consternation à travers tout le pays. Après le chef de l’État, le garde des Sceaux, Ministre de la Justice s’est prononcé sur la question et rassure : « la justice va faire son travail …et force restera à la loi »